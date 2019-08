Terminata la partita, scaricata un po’ della tensione agonistica, gli allenatori di U.S. San Salvo e Vastese Calcio possono fare i bilancio della sfida che ha visto le loro squadre chiudere sull’1-1 dopo una sfida ricca di colpi di scena. [LA PARTITA - LE FOTO]

Il tecnico dei biancazzurri, Danilo Rufini, ha dovuto lasciare anzitempo la sua squadra, espulso dal direttore di gara al termine del primo tempo. Su questo episodio Rufini spiega: “Sono entrato in campo perchè avevamo fatto gol (poi annullato dall’arbitro, ndr.). Non ho mancato di rispetto a nessuno, non ho detto nessuna frase ingiuriosa. Sono solo entrato in campo per la gioia. Certo, non si può fare, ma una sanzione così mi sembra eccessiva”. Poi parla della partita. “Penso che fino al 30’ (quando è stato espulso Marinelli, ndr) c’eravamo solo noi in campo. La nostra è stata una partita ben giocata, ben interpretata, con ritmi alti. La Vastese ha pensato solo a rintuzzare i nostri attacchi, abbiamo avuto un paio di occasioni con Marinelli e qualche altra. L’espulsione di Marinelli è da rivedere. Non voglio andare ad aggrapparmi a queste cose però ha condizionato una partita anche perchè, nelle condizioni in cui sono, non avevo più attaccanti da mettere in campo e, per la mia mentalità di gioco offensivo, è diventato difficile”. Anche sul gol annullato a Iannicello resta qualche dubbio: “Dalla panchina sembrava regolare ma, senza prima rivedere le immagini, preferisco non parlare. Certo, anche in quell’occasione, con l’espulsione del loro portiere e di Ferrante loro sono rimasti in 10, noi in 9 e ho perso un altro giocatore offensivo. Diciamo che nella prima mezz’ora, che è stata quella di partita vera, stra-meritavamo di vincere. Per la restante ora la mia è stata una squadra eroica, che ha fatto l’impossibile per portare a casa il risultato e, onestamente, sono stato fortunato via via a trovare le variazioni giuste. Se Di Pietro avesse segnato quel gol ora saremmo stati qui a dire che la fortuna, per una volta, era stata dalla nostra parte. Non è andata così ma rimango comunque contento della prestazione di oggi che è il seguito di quella di una settimana fa con il Paterno. È una squadra viva, che sta bene. Con tutte queste defezioni sarà ancora più complicato fare la formazione nelle prossime partite ma, con questo spirito e questa determinazione, tutto si può fare”.

Gianluca Colavitto a fine gara era visibilmente arrabbiato per non aver portato a casa i tre punti. La Vastese, in superiorità numerica per oltre un’ora, non è riuscita a trovare il gol del raddoppio che avrebbe spezzato ogni velleità di rimonta del San Salvo, bravo a crederci fino alla fine. “Fino a quando Marinelli era in campo abbiamo un po’ sofferto le palle lunghe - spiega il tecnico dei biancorossi -. Con la sua uscita non avevano questo sfogo in avanti e quindi abbiamo iniziato a giocare. Dispiace per il pareggio perchè avevamo avuto l’occasione di chiudere la partita con Faccini e non l’abbiamo chiusa”. Al rammarico fa eco la consapevolezza di aver conquistato comunque un risultato utile in un contesto difficile. “Queste partite rischi anche di perderle - sottolinea Colavitto -, quindi alla fine ci teniamo il punto con tanta serenità e una partita in meno da giocare”. Il Paterno è riuscito a ridurre a 5 le lunghezze di distacco dalla Vastese. “Sapevamo benissimo che non era semplice, che per il campionato bisognerà lottare fino alla fine. Sappiamo che chi gioca contro di noi fa la partita della vita sempre e comunque. Sappiamo anche che il Paterno le vincerà tutte fino alla fine, noi dobbiamo gestire questo tesoretto di punti che abbiamo”. Una partita accesa, con tanti episodi da rivedere e molte polemiche. “Non mi esprimo - taglia corto il tecnico della Vastese - perchè, quando accadono queste cose, sia da una parte che dall’altra, mi dispiace. Guardo in casa mia e, quando succedono queste cose sono rammaricato. Gli arbitri non li discuto, loro fanno il loro lavoro, noi il nostro”.