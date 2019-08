Uscirà al cinema il prossimo 31 marzo 2016- mentre sarà presentato in anteprima nazionale alla stampa a Roma il 30 marzo e su prevendita a Campiglione di Fermo- il nuovo film di Alessandro Valori ‘Come saltano i pesci’. Appena due giorni fa a Macerata, nell’aula magna dell’università marchigiana, è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa alla presenza, tra tutti, del protagonista Simone Riccioni. Nel lungometraggio girato per lo più nelle Marche, presente l’attrice vastese Maria Chiara Centorami, al suo secondo lavoro cinematografico.

Dopo ‘Universitari’ di Federico Moccia [LEGGI], la Centorami torna sul grande schermo stavolta nei panni di Lisa (ragazza tossicodipendente). Un anno ricco di impegni – non ancora terminato- quello trascorso dall’attrice vastese, attiva sia nel mondo teatrale che cinematografico. L’avevamo lasciata, infatti, con ancora i panni di Desdemona addosso, nell’ Otello di Shakespeare, sotto la guida del regista Marco Carniti al Globe Theatre di Roma e sotto la direzione artistica di Gigi Proietti [LEGGI]. Per il quarto anno consecutivo sarà anche in scena con 'Ti posso spiegare' insieme a Michele La Ginestra e Beatrice Fazi [LEGGI], in un lungo tour nelle città italiane compresa anche Atri, nel suo Abruzzo. A distanza di qualche mese dall’ultima ‘chiacchierata’ ci ha spiegato in breve come ha vissuto questo periodo impegnata nel cinema e a teatro: “Conoscevo già Simone Riccioni, essendo stato un mio collega in Universitari ed è coautore di questo nuovo film. Il regista Alessandro Valori mi aveva vista già nel film di Federico Moccia e quindi da lì sono entrata a far parte di questa squadra. Purtroppo non ho trascorso molto tempo sul set perché, per permettermi di partecipare al film, abbiamo dovuto accorpare tutto il mio girato in due giorni, in quanto nel contempo ero in prova con l' Otello di Carniti e stavamo per debuttare. Quei due giorni sul set sono bastati a respirare l'atmosfera di casa che c'era in questo cast”.

‘Come saltano i pesci’ uscirà, come detto, nelle sale italiane il 31 marzo e l’attesa è quasi terminata. La storia del film è incentrata principalmente sul personaggio di Matteo (Simone Riccioni), un ragazzo di 26 anni con una vita perfetta: un sogno nel cassetto, due genitori, Italo e Mariella, che lo amano profondamente e una sorellina, Giulia, che vede in lui il suo eroe. Tutto si sgretola quando riceve una telefonata. Il suo mondo era costruito attorno ad una terribile bugia. Matteo per far luce sull'accaduto parte alla ricerca della verità. La realtà che troverà è molto diversa da quello che immaginava. In un susseguirsi di avvenimenti incontrerà persone che faranno parte della sua nuova vita e scoprirà quale sarà il suo futuro (fonte: www.comesaltanoipesci.it). Riguardo alle attese rivolte su questo lavoro, Maria Chiara non si sbilancia, per scaramanzia, ed ha preferito ribadire: "Chi ha fatto il classico o chi è appassionato di teatro sa che la tragedia greca è sempre di grande attualità e di grande esempio. Siccome amo questo tipo di teatro da cui il teatro stesso nasce e siccome spero, un giorno, di toccare anche questo genere nel corso della mia carriera, rispondo con una citazione tratta da ‘Le Baccanti’ di Euripide: "Ciò che è atteso non si avvera, per ciò che non è atteso il Dio trova la strada".