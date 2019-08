Niente da fare per la Bcc Generazione Vincente Vasto Basket. Dopo la vittoria a Mola, si blocca la corsa dei biancorossi alla ricerca della salvezza, proprio contro l'Etimolu Globo Giulianova che alla fine ha portato a casa i due punti con il risultato di 47-66. Un peccato visto come era riuscita a reagire la squadra di casa, spinta dai canestri di Di Tizio (9 punti), Dipierro (11 punti) e Jovancic (9 punti). Con questa sconfitta il Giulianova passa a +4 dai vastesi in classifica, potendo sfruttare il doppio vantaggio negli scontri diretti. La pausa pasquale farà bene ai ragazzi di coach Luise che dovranno ricaricare le energie in vista della prossima sfida contro Porto Sant'Elpidio.

La partita- Al PalaBcc si affrontano la Bcc Generazione Vincente Vasto Basket e la Etimilu Globo Giulianova, nel derby d’Abruzzo valido per la ventiseiesima giornata del campionato di serie B. Due punti dividono le due squadre in classifica e questo la dice lunga sull’importanza di questa gara. Il primo quarto si apre con i due punti di Matrone da sotto il canestro e per i vastesi risponde subito Jovancic. Prima frazione che vede tra le fila di casa un ottimo approccio alla gara di Di Tizio (5 punti). Il Giulianova dopo la tripla di quest'ultimo (9-6 dopo tre minuti e mezzo) risponde realizzando un mini-parziale (7-3) portandosi a +4 (12-9). Ci pensa Tracchi ad accorciare (13-11) in penetrazione. Alla fine sono gli ospiti a chiudere avanti (15-17). Nel secondo capitolo della gara entrambe le squadre fanno più fatica a trovare la via del canestro. Per i biancorossi è ancora Di Tizio a comportarsi bene, realizzando quattro punti consecutivi, gli ultimi due andando ad inchiodare sul ferro il 19-19. Il ritmo di gara si fa più blando nei minuti successivi e a risentirne è lo spettacolo. I giuliesi riescono poi a portarsi momentaneamente sul +6 (19-25). A quel punto si iscrive a referto Pace con una tripla che fa esplodere il PalaBcc (22-25). Prima della pausa lunga, gli ospiti rispondono con Cianella da tre e le squadre vanno a riposo negli spogliatoi (22-28).

Il terzo quarto si apre davvero male per i biancorossi che subiscono un passivo di 2-13 (24-37). Coach Luise chiama immediatamente timeout. In un primo momento la situazione non cambia, ma poi ci pensano Dipierro e Jovancic a riportare un po’ di speranza in casa Vasto Basket dalla distanza. Dipierro ne segna tre di triple e Jovancic lo prende d’esempio, trovando solo la retina nei suoi due tentativi (38-42). Alla fine il Giulianova realizzerà solo un altro punto- così come i vastesi- trovandosi ad inizio del quarto periodo avanti di quattro punti (39-43). Nell’ultima e decisiva parte della gara saranno i dettagli a fare la differenza. Gli ospiti riescono ad allungare e Vasto molla, perdendo di lucidità e non trovando le energie per rimanere aggrappata alla gara. Alla fine i giuliesi chiudono avanti 66-47 e si mettono in tasca la salvezza.

Bcc Generazione Vincente Vasto Basket- Etomilu Globo Giulianova 47-66

Vasto Basket: Grassi 2, Dipierro 11, Tracchi 8, Di Tizio 9, Ierbs, Jovancic 9, Casettari 5, Tabbi, Pace 3, Cordici. Coach: Luise.

Giulianova: Matrone 13, Cianella 3, Sacripante 3, Diener 15, Di Diomede n.e., Bartolozzi 3, Bartoli 13, De Angelis 6, Gallerini 7, Magazzeni n.e. Coach: Francani.