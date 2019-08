La Vastese calcio a 5 non riesce a portare a termine la rimonta e saluta la Coppa Italia di serie C2. Con una formazione rimaneggiata, Porretti e Sambrotta squalificati, Sputore e Gaspari assenti, la squadra di mister Giacomucci batte 4-3 il Tollo ma sono gli ospiti a superare il turno in virtù del 6-4 della partita d'andata.

Si parte con le squadre attendiste e pochi rischi fino alla rete di Suriani che, ben appostato sul secondo palo, sfrutta una veloce ripartenza dei suoi al 20'. Il Tollo arriva quasi subito al pareggio con una buona giocata dell'esterno destro e un gol dell'opposto da posizione defilata. È 1-1 al riposo col Tollo più pericoloso e intraprendente.

La Vastese torna in campo aggressiva e concentrata per circa 20 minuti, andando in gol per tre volte con Mileno, ancora Suriani e la rete incredibile di D'Ercole che, saltato il diretto avversario batte l'estremo tollese con un tiro preciso sotto l'incrocio. Al 50' il risultato di 4-1 è tutto a vantaggio dei vastesi, che vedono la qualificazione ad un passo. Il Tollo prova la carta del portiere di movimento lasciando però spazio ai tiri facili del padroni di casa che però non trovano la porta. Arriva il gol ospite (4-2) e poi, a tempo scaduto, la rete del 4-3 che sposta l'esito della doppia sfida a favore del Tollo. Nei tre minuti di recupero c'è l'espulsione di Mileno. Il risultato non cambia e la Vastese, che avrebbe meritato l'accesso alle Final Four di C2 dopo una gara giocata con intensità, chiude la sua esperienza in Coppa.