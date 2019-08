Era il 19 marzo 1996 quando Vittorio Di Giamberardino, giovane nato a Luco dei Marsi nel 1940, divenne frate cappuccino e sacerdote, prendendo il nome di Padre Eugenio. Da allora un'opera dedicata allo studio e alla guida dei fedeli. Per lui, che ha conseguito la licenza in teologia, indirizzo pastorale, nella Pontificia Università del Laterano nel 1967 e la laurea in filosofia nell'università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti anche le esperienze dell'insegnamento di religione e materie letterarie nelle scuole di Vasto dove, dal 1992 (eccetto alcuni anni) è parroco della comunità di Santa Maria Incoronata.

Ieri, nel giorno dedicato a San Giuseppe, l'arcivescovo Bruno Forte ha presieduto la messa per celebrare i 50 anni del sacerdozio del frate tanto amato dai suoi parrocchiani e non solo. Tanti sacerdoti e tanti fedeli hanno voluto condividere con Padre Eugenio Di Giamberardino questo importante momento della sua vita sacerdotale. Lui, con il suo sorriso e i suoi modi gentili, continua ad essere preziosa guida per la comunità continuando a dedicarsi con impegno alla guida dei fedeli e allo studio, con diversi libri usciti negli anni dalla sua penna.