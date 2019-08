Un esordio nella stagione 2016 da dimenticare per Andrea Iannone. Il pilota vastese finisce a terra mentre era in seconda posizione nel gran premio del Qatar, in lotta con il compagno di squadra Dovizioso per la conquista del primo posto. E' un vero peccato perchè il pilota vastese sarebbe stato di certo protagonista a Losail, dopo un weekend ad alti livelli. Un avvio sfortunato che non deve certamente far perdere d'animo il centauro della Ducati. In Argentina, tra due settimane, Iannone avrà subito l'occasione di rifarsi.

La gara. Pronti-via e Iannone si prende già due posizioni piazzandosi secondo alle spalle di Lorenzo, che scattava dalla pole position. I rettilinei di Losail si rivelano la preziosa arma vincente della Ducati perché, alla prima occasione, Iannone e Dovizioso infilano il campione del mondo e si portano in testa alla gara. Il pilota vastese, con la pista libera davanti a sé, inizia a spingere forte, seguito a stretta distanza dal suo compagno di box, con Lorenzo, Marquez e Rossi che provano a rifarsi sotto.

A 18 giri dalla fine il pilota vastese continua a mantenere il comando della gara, con il quartetto che dietro di lui non molla un metro. Dovizioso tenta un primo attacco ala fine di un rettilineo ma Iannone risponde subito andando a riprendersi di prepotenza la sua posizione. Si accende il duello tra i due e alla fine Dovizioso riesce a piazzarsi davanti a tutti. Ma qualche giro dopo c'è il colpo di scena con Iannone che, percorrendo una curva, finisce a terra (forse tradito dalla riga bianca che delimita la pista) chiudendo anzitempo una gara in cui sarebbe stato di certo protagonista, potendo di diritto puntare alla vittoria o quantomeno al podio.

La vittoria va a Lorenzo, che inizia nel migliore dei modi la sua stagione mondiale, seguito da Dovizioso (a testimoniare quanto le Ducati siano ad un ottimo livello) con Marquez che completa il podio.

"Oggi avevo un buon feeling e sono riuscito ad essere veloce fin da subito - ha commentato Iannone nel dopo gara - . Nei primi giri non stavo neanche spingendo al massimo quando nel curvone ho toccato la linea bianca: la moto mi è partita improvvisamente e purtroppo non ho potuto fare assolutamente nulla per evitare la caduta. Peccato perché credo che in questa gara avremmo potuto lottare per conquistare un risultato veramente importante. Durante il weekend siamo stati sempre veloci e nelle posizioni di testa ma sfortunatamente questo errore ci ha tolto di gara. Sono però contento del potenziale della mia Desmosedici GP e sono convinto che in Argentina potremo dimostrare nuovamente il nostro valore".