Brutta sorpresa stamattina per alcuni residenti del centro storico di Vasto. Ignoti ladri hanno letteralmente piegato le portiere di due automobili in sosta nel quartiere di Santa Maria per rubare i pochi oggetti all'interno. I colpi sono avvenuti in via Catena, all'angolo di piazza del Tomolo, una zona non coperta dalle telecamere; chi è entrato in azione ha forzato la portiera nella parte superiore piegando la parte metallica e rompendo i vetri.

Sul blog NoiVastesi la testimonianza della proprietaria dell'auto presa di mira dai ladri-vandali: "A mezzanotte un carabiniere ha suonato alla mia porta, per informarmi che la mia auto era stata danneggiata per un tentativo di furto - racconta C.P. -.Andai a vedere. L’auto era nel buio. Le luci erano state spente come da programma VASTO NOTTE SOTTO LE STELLE. La portiera era completante divelta e il finestrino rotto. All’interno avevano rovistato, ma non c’era nulla da rubare. Solo che riparare la portiera e rimettere il vetro sarà una bella spesa! Io vivo di pensione, chi mi risarcisce?”.

Non è il primo caso di questi giorni: giovedì scorso a farne le spese è stato il giovane parroco sansalvese don Andrea Manzone che aveva parcheggiato l'automobile in via Tre Segni trovandola poi nelle stesse condizioni degli ultimi veicoli entrati nel mirino dei ladri vandali.