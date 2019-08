Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa, tempo forte della cristianità. Questa mattina in tutte le chiese la celebrazione con la benedizione dei ramoscelli di ulivo, simbolo della pace, poi la messa con la lettura del vangelo che ripercorre la Passione di Gesù. In molte parrocchie la celebrazione è stata accompagnata dalla processione dei fedeli, per ricordare l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. È la giornata che segna l'inizio della settimana in cui la Chiesa cattolica vive il triduo della passione, morte e resurrezione. Giovedì mattina, nella cattedrale di San Giustino a Chieti, l'arcivescovo Bruno Forte presiederà la messa crismale, con la benedizione degli olii santi. Poi, la sera, la "messa in coena domini", con il rito della lavanda dei piedi. La sera nelle chiese verranno allestiti gli altari della reposizione, nella tradizione vastese "I Sepolcri". Venerdì la celebrazione dell'adorazione della croce e, al tramonto, la solenne processione con Cristo Morto per le vie della città. Sabato mattina, a Vasto, la processione della Madonna Addolorata.

Nelle foto la Domenica delle Palme vissuta nel centro storico di Vasto, con la Confraternita Sacra Spina e Gonfalone, assieme al parroco don Domenico Spagnoli, che si è recata in processione dalla Chiesa di San Francesco di Paola a quella di Santa Maria Maggiore portando palme e ramoscelli di ulivo. All'arrivo in chiesa è stato don Decio D'Angelo a celebrare la santa messa.