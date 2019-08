Nel giorno in cui Massimo Desiati ringrazia con un comizio in piazza barbacani i cittadini che lo hanno votato, uno dei suoi competitor alle primarie del centrodestra, Massimiliano Zocaro, annuncia che si candiderà consigliere comunale nella lista di Forza Italia e il partito di Berlusconi rivendica un ruolo chiave nella coalizione perché Guido Giangiacomo e Massimiliano Zocaro rappresentano "un terzo dell'elettorato di centrodestra che ha votato alle primarie", sottolineano il capogruppo forzista e il consigliere comunale Antonio Monteodorisio.

Desiati, il comizio di ieri - Nella serata in cui si celebra a Vasto, come in tutto il mondo, L'Ora della Terra, Desiati conclude il suo discorso in piazza Barbacani indicando il municipio: "Noi illumineremo quel palazzo".

In apertura del comizio aveva ringraziato "Giuseppe Tagliente, Guido Giangiacomo, Massimiliano Zocaro, Incoronata Ronzitti, Tonino Prospero, Etelwardo Sigismondi, Andrea Bischia, Nicola Del Prete, Davide D'Alessandro".

Il discorso - Inizia commentando l'affluenza: con 5mila 388 votanti alle primarie del centrodestra, "siamo andati oltre" le aspettative, "attirando il voto di opinione" a favore di "una coalizione forte, coesa, che ha la volontà di vincere le elezioni" ed "è pronta a governare".

Quindi si appella agli imprenditori per il programma da realizzare se vincerà le elezioni di giugno: "Le note di questo pentagramma devono essere tracciate dall'imprenditoria". Stoccate all'amministrazione Lapenna per i "fiorellini messi qua e là, vendendo una farmacia comunale". Poi si rivolge ai presenti: "Non vi accorgete di quanto manchi il manico in questa città? Di quanto manchi la programmazione?". Le primarie del centrodestra rappresentano "una popolazione che si solleva, spinta dal bisogno".

Zocaro si candida con Forza Italia - "Forza Italia, per prima e con tenacia si è battuta, sin dalla scorsa primavera, per rimettere nelle mani dei cittadini l'investitura del candidato sindaco unitario", ricordano Giangiacomo e Monteodorisio. "Con soddisfazione annunciamo l'adesione al nostro gruppo di Massimiliano Zocaro e del suo movimento Vasto 2.0 che, dopo l'esperienza delle primarie, ha scelto di continuare il suo percorso politico in Forza Italia, riconoscendo piena convergenza delle proposte politiche".

Poi avvertono: "Insieme rappresentiamo un terzo dell'elettorato di centrodestra che ha votato alle primarie e, quindi, una componente imprescindibile della coalizione e necessaria per la vittoria. In questa ottica, lavoriamo incessantemente per dare alla nostra città menti nuove in una propettiva di rinnovamento dalla vecchia politica".

Infine chiedono a Desiati di convocare al più presto le forze politiche della coalizione: "Mentre il nostro direttivo sta lavorando alla definizione dei programmi e alla elaborazione di una lista di cittadini animati da passione e voglia di rinnovamento, ci faremo immediatamente promotori presso il candidato sindaco Massimo Desiati di riunire senza indugi intorno ad un tavolo comune tutte le forze della coalizione per procedere collegialmente alla stesura di una strategia ed una piattaforma programmatica amministrativa, nella ferma convinzione che solo lavorando in una ottica condivisa e di rispetto reciproco si potranno conseguire i risultati auspicati".