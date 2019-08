Il Cupello conquista tre punti in trasferta a Città Sant’Angelo contro la Renato Curi Angolana, battendo i padroni di casa per 2-1. Seconda vittoria consecutiva per i rossoblù, in gol oggi con Avantaggiato e Maio. Sale a quota trentotto punti la formazione di mister Di Francesco che adesso può godersi la pausa pasquale, solo dopo il ‘Giubileo degli Sportivi’ che si terrà questo mercoledì proprio a Cupello [LEGGI].

La partita- Il film della gara parte al secondo giro di lancette quando Lalli, servito in verticale da La Selva, prova il dribbling su Marconato, ma l’estremo ospite respinge con il piede. Passano dieci minuti e La Selva inventa per Farindolini, controllo e tiro del numero 11 nerazzuro, ma è provvidenziale l’intervento del portiere biancorosso che devia in corner. L’Angolana fa la partita ma è il Cupello a passare in vantaggio. Minuto quattordici: Avvantaggiato da trenta metri, calcia e infila sotto il sette, siglando il momentaneo 0-1. L’undici pescarese preme sull’acceleratore e trova il pareggio al 28’ minuto: cross di Balzano da sinistra, stacca di testa Farindolini che insacca all’angolino. Padroni di casa assoluti dominatori del campo. Al 35’ minuto doppio legno colpito dai nerazzurri, prima con Farindolini, servito da Petre, che trova la deviazione sulla traversa di Marconato, poi sulla ribattuta, Lalli, colpisce il palo. Ancora un’occasione per gli angolani per passare in vantaggio al 36’ minuto, con un rigore, procurato da Petre, sbagliato da Di Camillo che colpisce il palo. Il primo tempo termina in parità. Nella ripresa, l’Angolana prova in tutti i modi a portarsi in vantaggio.Le occasioni più ghiotte capitano sui piedi di Lalli e La Selva. Il primo si gira in area di rigore e calcia di poco alto sulla traversa, mentre La Selva, a tu per tu con Marconato calcia addosso al portiere. Dopo 90 minuti giocati nell’area ospite, il Cupello trova il gol del 2-1. Maio, in contropiede, allo scadere di tempo, trafigge Agresta, piazzando all’angolino la seconda marcatura teatina. Termina così una partita gestita e dominata dall’undici di Savini, ma è il Cupello a portare il bottino pieno a casa (cronaca di Valerio De Carolis- addetto stampa Renato Curi Angolana).

Tutte le sfide della trentesima giornata

Alba Adriatica-Paterno 0-2

Celano-Pineto 0-7

Miglianico-Acqua e Sapone 1-2

Montorio-Capistrello 0-1

Morro d’Oro-Francavilla 1-4

RC Angolana-Cupello 1-2

San Salvo-Vastese 1-1

Sambuceto-Torrese 1-1

Val di Sangro-Martinsicuro 0-0

La classifica

Vastese 66

Paterno 61

Pineto 52

RC Angolana 50

San Salvo 48

Martinsicuro 48

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Capistrello 38

Cupello 38

Francavilla 37

Alba Adriatica 36

Sambuceto 32

Acqua e Sapone 30

Torrese 28

Montorio 28

Val di Sangro 26

Celano 22