Ventottesima giornata di campionato in Promozione (gir. B) con la conferma in testa al girone del Passo Cordone che in casa ha battuto questo pomeriggio 3-0 il Pro Sulmona. Il Penne ieri ha vinto in rimonta, rimanendo a meno uno dagli avversari. Per quanto riguarda le squadre del territorio, il Vasto Marina ieri ha vinto 2-0 con il Villa 2015 in casa [LEGGI] grazie alla doppietta di Cesario. Il Casalbordino, invece, ha conquistato un solo punto anche questa domenica. Sul campo del Castiglione Valfino i ragazzi di mister Farina non sono andati oltre l’1-1.

Per quanto riguarda la sfida, gli ospiti sono partiti consapevoli di non dover lasciare spazio agli attaccanti avversari. Nonostante questo i casalesi al quinto minuto sono riusciti a passare in vantaggio grazie al gol di Berardi, servito da Fabiano. Sette minuti più tardi Di Pasquale prova a raddoppiare su punizione dal limite, ma il suo tentativo termina sul fondo. Al sedicesimo ci prova invece del Giango dal limite, sfiroando il palo. Successivamente i locali reclamano per un presunto fallo in area, ma l’arbitro non è dello stesso avviso. I padroni di casa cercano a tutti i costi il pareggio e al trentacinquesimo Balia ci va vicinissimo, ma solo in area non trova il colpo vincente. Rispondono i giallorossi ancora con Del Giango, quest’ultimo sfiora nuovamente il palo. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-1. Nella ripresa il Castiglioen Valfino trova il gol del pareggio dal dischetto al cinquantaseiesimo. Romano prima si procura il rigore e poi lo realizza (1-1). I casalesi proveranno nella restante parte della gara a riportarsi avanti, schierando negli ultimi dieci minuti anche Giuseppe Soria- tornato da un infortunio. Alla fine però i giallorossi devono accontentarsi di un solo punto.

Tutti i risultati della ventottesima giornata

Penne-Virtus Ortona 3-1

Vasto Marina-Villa 2-0

Castello-Torre Alex Cepagatti 1-2

Castiglione Valfino-Casalbordino 1-1

Fara San Martino-Pinetanova 1-0

Fossacesia-Palombaro 1-2

Il Delfino Flacco Porto-Bucchianico 2-2

Passo Cordone-Pro Sulmona 3-0

Silvi-River Casale 0-0

La classifica

Passo Cordone 56

Penne 55

Il Delfino Flacco Porto 51

Casalbordino 50

River Casale 49

Pro Sulmona 47

Bucchianico 42

Vasto Marina 40

Fossacesia 39

Silvi 36

Castello 33

Fara San Martino 32

Torre Alex Cepagatti 30

Villa 27

Palombaro 25

Pinetanova 24

Castiglione Valfino 24

Virtus Ortona 23