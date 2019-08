Con la bella iniezione di fiducia data dalla vittoria di domenica scorsa a Mola di Bari la BCC Generazione Vincente Vasto si prepara ad affrontare il derby con Giulianova in calendario per la 26ª giornata della regular season. Quando mancano 5 giornate al termine della stagione i biancorossi sono ancora di diritto inseriti nella lotta per la salvezza diretta. L’undicesimo posto in classifica, che permetterebbe di restare in serie B senza passare dai playout, è lontano solo due punti ed attualmente occupato in coabitazione da Giulianova e Porto Sant’Elpidio, nell’ordine con cui Ierbs e compagni dovranno affrontarle. Sulla carta il calendario della Vasto Basket potrebbe essere il più agevole rispetto a quello delle altre formazioni in corsa per la lotta salvezza. Ma, come ricordano in casa biancorossa, queste ultime 5 partite vanno affrontate una alla volta e, solo all’ultima sirena della stagione regolare, si saprà se la squadra di coach Luise avrà compiuto una missione insperabile fino a qualche mese fa.

La squadra ha la giusta carica per conquistare anche questa sera una vittoria preziosa che consentirebbe l’aggancio al Giulianova a cui resterebbe però il vantaggio per la differenza canestri negli scontri diretti, a meno che i vastesi non riescano a dare un distacco maggiore dei 18 punti di differenza dell’andata (86-68). Ma il tempo dei calcoli arriva sempre dopo, prima bisognerà far parlare il campo, mantenendo alta la concentrazione per 40 minuti e mettendo sul parquet quanto di buono fatto nelle ultime settimane. Domenica sarà anche la prima volta che si concretizzerà l’accordo stretto dalla società del presidente Spadaccini con la Vastese calcio: tutti gli abbonati della Vastese potranno entrare gratuitamente (mostrando la tessera al botteghino) al palazzetto. La stessa cosa vale per gli abbonati del basket, che potranno assistere alle partite della Vastese all’Aragona. È la prima fase di un accordo che vedrà le due società sportive cittadine unite nel segno dello sport e dei colori biancorossi, con l’auspicio che ambedue, a fine stagione, possano festeggiare per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi.