Questa sera, domenica 20 marzo, alle 19 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, ci sarà l'ultima rappresentazione del dramma sacro "La conanna", scritto e diretto da Gianluigi Delli Quadri.

"La condanna" è una rappresentazione sacra in un solo atto di 45 minuti, incentrata sulla Passione di Gesù e sul comportamento dei discepoli. La prima attenzione è posta sulla debolezza e la fragilità di Pietro, che per paura di essere condannato insieme a Gesù, cede alla tentazione di rinnegarlo. La seconda attenzione è per il dramma di Giuda, che per denaro consegna Gesù ai suoi persecutori e consegna se stesso al male. La terza attenzione è per il momento della deposizione di Gesù. Questa scena viene accompagnata da un canto, del tutto originale rispetto ai testi sacri, che la Madonna intona prima che ci sia la Resurrezione. La regia di Gianluigi Delli Quadri si avvale della collaborazione della Compagnia d'Arte Vastese, della Confraternita della Sacra Spina e della A.S.D. Danza & Danza.