"Nell’ambito del progetto Scuola in movimento giovedì scorso, nella sede centrale dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi, si è tenuto un incontro con il dott. Bolognese, medico della Federazione Medico Sportiva Italiana, sul tema “Corrette abitudini alimentari e sani stili di vita”.

All’incontro erano presenti i genitori degli alunni partecipanti e i docenti coinvolti. Il progetto, che è iniziato a novembre e terminerà alla fine dell’anno scolastico, prevede due ore di attività a settimana per tutte le classi prime e seconde ed è finalizzato alla promozione dell’attività motoria, di corretti stili alimentari e di vita. Per l’intera durata del progetto e per ogni lezione l’insegnante di classe è affiancato da un esperto in Scienze Motorie. L’alimentazione non corretta, la sedentarietà, il sovrappeso e l’obesità sono considerati fattori di rischio per la salute e il benessere della popolazione giovanile; l’incremento dell’attività motoria sin dalle prime classi della Scuola primaria, insieme alla sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie su corrette abitudini alimentari e sani stili di vita, sono le più efficaci strategie per superare i rischi indicati".

Mirella Moretta