Partirà questo pomeriggio il weekend del campionato di Promozione abruzzese (gir. B) con i due anticipi del sabato. La vice capolista Penne affronterà in casa alle 15:00 la Virtus Ortona, formazione penultima in classifica alla ricerca di punti per la salvezza. Sempre alle 15:00, ma sul campo del Vasto Marina, la squadra di mister Cesario ospiterà il Villa 2015 per cercare di tornare alla vittoria dopo la sconfitta subita a Bucchianico la scorsa settimana. Domani il Casalbordino, invece, sarà di scena in trasferta sul campo del Castiglione Valfino per mantenere accesso il sogno eccellenza, ancora vivo grazie al quarto posto in classifica e i soli quattro punti di distacco dalla capolista Passo Cordone.

Per quanto riguarda il Vasto Marina, dopo aver salutato D’Aprile, la squadra vastese torna ad essere al completo con Cesario tornato a disposizione e quindi utilizzabile dal primo minuto. Ormai la società del presidente Pasquale Cirulli ha da chiedere poco al campionato: la salvezza è stata raggiunta. La Coppa Italia era l’unico obbiettivo che si poteva ancora raggiungere, ma l’eliminazione di qualche settimana fa ha chiuso le porte ai vastesi che comunque possono ritenersi abbastanza soddisfatti di questa stagione. Stagione che dovrà essere terminata nel migliore dei modi da Madonna e compagni, ecco perché nelle prossime gare i vastesi non intendono regalare punti alle avversarie, anzi.

A dirigere la gara sarà l’arbitro Mattia Palmarella di Pescara, affiancato da Di Risio di Lanciano e Di Pietrantonio di Pescara. All’andata finì 4-0 a favore della squadra di mister Cesario che ipotecarono i tre punti grazie alla doppietta di Madonna e ai gol di Forte e di Di Gennaro, con il conseguente primato momentaneo in classifica. Dopo un intero girone le cose sono cambiate e attualmente i biancorossi siedono al nono posto. Con quella di oggi pomeriggio sono sette le gare che mancano alla fine della stagione ed il Vasto Marina potrà ancora racimolare punti per chiudere nella posizione migliore possibile.

Tutte le sfide della ventottesima giornata

Penne-Virtus Ortona (oggi)

Vasto Marina-Villa (oggi)

Castello-Torre Alex Cepagatti

Castiglione Valfino-Casalbordino

Fara San Martino-Pinetanova

Fossacesia-Palombaro

Il Delfino Flacco Porto-Bucchianico

Passo Cordone-Pro Sulmona

Silvi-River Casale

La classifica

Passo Cordone 53

Penne 52

Il Delfino Flacco Porto 50

Casalbordino 49

Pro Sulmona 47

River Casale 48

Bucchianico 41

Fossacesia 39

Vasto Marina 37

Silvi 35

Castello 33

Fara San Martino 29

Villa 27

Torre Alex Cepagatti 27

Pinetanova 24

Castiglione Valfino 23

Virtus Ortona 23

Palombaro 22