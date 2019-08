Andrea Iannone partirà dalla 4ª posizione nel gran premio del Qatar, prima gara della stagione 2016 del motomondiale. È il campione del mondo Lorenzo a conquistare la prima pole position della stagione e domani partirà davanti a tutti nella gara sul circuito di Losail. Per il pilota vastese della Ducati un ultimo tentativo leggermente frenato dai piloti che lo precedevano e che lo vede chiudere ad un decimo e mezzo dallo spagnolo. Domani, in gara, sarà importante fare una buona partenza (e Iannone in questo è un maestro) e poi tenere il ritmo dei piloti di testa per una gara da protagonista.

Le qualifiche (Q2). Subito in pista Andrea Iannone all’inizio del turno decisivo per la definizione della griglia di partenza. Un paio di giri per scaldare le gomme e verificare la messa a punto della sua Desmosedici e poi via per il giro lanciato a caccia del tempo buono. Al suo primo tentativo il cronometro si ferma ad 1’54’’872, a tre decimi dal temporaneo leader Lorenzo. Marquez, nel suo quarto giro, fa meglio del pilota vastese, scavalcandolo al secondo posto. Piloti nei box prima del secondo tentativo per la pole position.

Piloti fuori dalla pit lane e tutti in pista per giocarsi le ultime chance che valgono l’ambita prima fila nel gran premio. Iannone spinge forte sin dal primo settore del circuito di Losail, continuando poi nella corsa al primo posto. Iannone perde poi qualcosa nell’ultima parte del tracciato, trovandosi davanti Redding, e alla fine per un soffio si deve accontentare del quarto posto, chiudendo con il tempo di 1’54’’693, alle spalle di un sorprendente Viñales (che lo supera per 55 millesimi). La pole position è di Lorenzo (1'54''543), seguito da Marquez e appunto da Vinales. In seconda fila ci saranno Iannone, Rossi e Dovizioso.

La griglia di partenza: Lorenzo, Marquez, Viñales, Iannone, Rossi, Dovizioso, Pedrosa, Barbera, Espargaro, Crutchlow, Smith, Reding, Hernandez, Laverty, Espargaro, Baz, Bautista, Miler, Rabat, Bradl, Petrucci.