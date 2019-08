"Stiamo lavorando bene e la nostra moto va molto forte, per cui dobbiamo continuare su questa strada e migliorare ancora". Parola di un Andrea Iannone che ha chiuso davanti a tutti i turni di prove del venerdì del gran premio del Qatar dove, domenica sera (inizio gara alle 19 italiane) si correrà la prima gara della stagione 2016 della MotoGp. Il pilota vastese ha guidato la sua Ducati Desmosedici Gp alla perfezione in questi giorni di prove libere, facendole raggiungere un massimo di velocità di 350.3 km/h (il suo compagno di squadra si è fermato solo a 348.9) e staccando un miglior tempo nella FP3 di 1'45''639 mettendosi alle spalle nell'ordine Lorenzo, Marquez, Dovizioso, Vinales, Pedrosa, Rossi, Barbera e tutti gli altri.

Oltre al tempo sul giro secco quello che conta, però, è il gran lavoro fatto dagli uomini in rosso per mettere nelle mani di Iannone una moto capace di fargli dare il massimo in gara. "In FP2 siamo andati molto bene con la gomma dura - ha spiegato Iannone a fine giornata - e in FP3 abbiamo provato anche l’opzione morbida, ma è ancora difficile decidere quale utilizzeremo per la gara. Sono comunque tranquillo, perché anche nei test ho sempre usato la posteriore dura e ieri con la stessa scelta non siamo andati affatto male. Domani la FP4 ci servirà per prendere la decisione definitiva".

E poi ci saranno le fasi decisive delle qualifiche, questa sera, per assegnare le posizioni in griglia di partenza. L'anno scorso tutti i tifosi di Ian29 (che domani sera si ritroveranno davanti al maxischermo presso lo stabilimento da Mimì di Vasto Marina), ricordano bene come andò a finire. L'auspicio di tutti è che il loro beniamino quest'anno possa fare ancora meglio. Le prestazioni della Ducati firmata da Gigi Dall'Igna & co. iniziano a far paura anche a tutti gli avversari che, quest'anno, dovranno fare i conti con i due Andrea, Iannone e Dovizioso, per conquistare i risultati che contano. A cominciare già da Losail, sotto le luci dei riflettori che in tanti si augurano possano illuminare domenica sera il numero 29.