Era saltato a causa del maltempo il gazebo informativo del Movimento 5 Stelle su Fosso Marino, previsto per domenica scorsa. Torna quindi domani, dalle 14 alle 17, l'iniziativa degli attivisti con un gazebo informativo a Vasto Marina, zona Stella Maris, "per sensibilizzare i cittadini sulla vergognosa situazione in cui ancora versa l’area della foce di Fosso Marino. I Vastesi e i turisti che amano la nostra spiaggia - sottolineano gli organizzatori - attendono dal 2012 gli interventi di bonifica annunciati dal sindaco Lapenna, con un progetto per il quale sono stati stanziati 1,5 milioni di euro e che è stato realizzato solo in parte. L’area di Fosso Marino è, ancora oggi, un indecoroso acquitrino maleodorante e intendiamo rivolgere al sindaco Lapenna le domande dei cittadini che hanno diritto di sapere come vengono spesi i soldi pubblici e di conoscere un progetto mai descritto esaurientemente".