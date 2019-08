Vasto Marina domina, vince e convince nell’anticipo del sabato della ventottesima giornata del campionato di Promozione abruzzese (gir. B) contro il Villa 2015. Lo ha fatto grazie al ritorno di Michele Cesario che oggi ha siglato la sua doppietta personale, dedicando entrambe le reti al padre (mister Roberto Cesario), proprio nel giorno della festa del papà. Due reti realizzate da vero attaccante, la prima siglata al trentacinquesimo e la seconda nel finale, a poco più di dieci minuti dal triplice fischio. Due gol che sono risultati decisivi per i vastesi che, oltre ad ottenere i tre punti, hanno messo al sicuro la permanenza in questa categoria. Il presidente Pasquale Cirulli ha voluto dedicare questa vittoria a Pino Travaglini che proprio oggi ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno. Sempre Cirulli, a fine gara, ha voluto augurare Buona Pasqua a tutti i lettori di zona locale.it.

Riguardo al match di questo pomeriggio, i padroni di casa sono subito partiti in quinta riuscendo a creare nei primi minuti tre azioni da gol, la prima con Marino e le altre due con Cesario e Madonna, terminate però con un nulla di fatto. Successivamente, al quindicesimo, Marino ha provato a portare in vantaggio i suoi con un tiro da buona posizione, terminato di poco fuori alla sinistra del palo. Gli ospiti hanno cercato di reagire, senza impensierire più di tanto Canosa. Al trentacinquesimo Cesario in area a botta sicura nei pressi del dischetto, ha insaccato la palla dell’1-0 con un conclusione potente e decisa. Prima della pausa, lo stesso ha sfiorato il raddoppio con un pallonetto che però si è stampato sulla traversa. Nella ripresa ancora i vastesi protagonisti della gara, colpendo un palo con Madonna (espulso in seguito per doppia ammonizione causa doppia simulazione- questa la decisione dell’arbitro) servito dall’ottimo lancio di Di Foglio. Pochi minuti più tardi, prima di abbandonare il campo, l’attaccante vastese ha di nuovo sfiorato il gol dalla destra, con una conclusione terminata di poco fuori. Quando, in dieci, i ragazzi in maglia gialla hanno iniziato a sentire la paura di un possibile pareggio ospite, Michele Cesario ha chiuso i conti realizzando il definitivo 2-0. In precedenza l’attaccante vastese aveva colpito un altro palo. Esultanza diretta in panchina verso il padre allenatore. Con i tre punti in tasca il Vasto Marina ha dovuto solo aspettare il triplice fischio per festeggiare.

Con la salvezza ottenuta, ormai resta poco da chiedere a questa stagione per gli uomini di mister Cesario che torneranno in campo dopo la pausa pasquale contro la Virtus Ortona, in un altro anticipo del sabato solo che in trasferta. Da segnalare l’infortunio di Cieri alla caviglia arrivato dopo appena cinque minuti dal suo ingresso in campo nella ripresa. Per il giocatore vastese nulla di grave. Mentre, nell'altro anticipo di questo sabato, il Penne ha battuto in rimonta la Virtus Ortona, tornando momentaneamente al comando del girone. Domani le altre gare in programma con il Casalbordino impegnato in trasferta sul campo del Castiglione Valfino.

Tutte le sfide della ventottesima giornata

Penne-Virtus Ortona 3-1

Vasto Marina-Villa 2-0

Castello-Torre Alex Cepagatti (domani)

Castiglione Valfino-Casalbordino (domani)

Fara San Martino-Pinetanova (domani)

Fossacesia-Palombaro (domani)

Il Delfino Flacco Porto-Bucchianico (domani)

Passo Cordone-Pro Sulmona (domani)

Silvi-River Casale (domani)

La classifica provvisoria

Penne 55*

Passo Cordone 53

Il Delfino Flacco Porto 50

Casalbordino 49

Pro Sulmona 47

River Casale 48

Bucchianico 41

Vasto Marina 40*

Fossacesia 39

Silvi 35

Castello 33

Fara San Martino 29

Villa 27

Torre Alex Cepagatti 27

Pinetanova 24

Castiglione Valfino 23

Virtus Ortona 23

Palombaro 22

*squadra con una gara in più