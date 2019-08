Trentesimo appuntamento dell’anno nel campionato di eccellenza abruzzese con la vice capolista Paterno impegnata ad Alba Adriatica, il Cupello a Città Sant’Angelo contro la Renato Curi Angolana, mentre al Bucci si giocherà la sfida tra il San Salvo e la Vastese.

Quattrocentocinquanta minuti alla fine e i destini delle due squadre del territorio tornano ad incrociarsi. A distanza di quattro mesi dalla gara di andata che terminò a favore dei vastesi (1-0) [LEGGI], al Davide Bucci sarà una domenica di ‘fuoco’. Andrà in scena una sfida che ha il sapore di derby, anche se a Vasto preferiscono non usare questo termine. La distanza chilometrica che divide le due realtà calcistiche è davvero minima, a differenza del distacco numerico in classifica dei biancorossi- avanti di diciotto lunghezze. Sicuramente non una partita come le altre e questo sarà ribadito dall’affluenza di pubblico in terra sansalvese. L’attesa è praticamente terminata e bisognerà aspettare solo il fischio d’inizio.

Assenze e dubbi- Tra le fila biancorosse mancheranno Nando Giuliano e Alessio Natalini, il primo squalificato (espulso domenica scorsa) ed il secondo infortunato. Ancora acciaccato invece Armando Iaboni che sarà presente in panchina ma difficilmente verrà impiegato da mister Colavitto. Emergenza in difesa dunque per la Vastese, ma anche per il San Salvo. Quest’ultimo non potrà fare affidamento sulla cattiveria agonistica di Ramundo, sansalvese doc sicuramente dispiaciuto per non poter prendere parte al ‘derby’ tanto sentito dalle sue parti. Oltre a lui, anche D’Aulerio non sarà a disposizione di mister Rufini così come Conte – almeno altre due settimane di stop per lui.

Tutte le sfide della trentesima giornata

Alba Adriatica-Paterno

Celano-Pineto

Miglianico-Acqua e Sapone

Montorio-Capistrello

Morro d’Oro-Francavilla

RC Angolana-Cupello

San Salvo-Vastese

Sambuceto-Torrese

Val di Sangro-Martinsicuro

La classifica

Vastese 65

Paterno 58

RC Angolana 50

Pineto 49

San Salvo 47

Martinsicuro 47

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Alba Adriatica 36

Capistrello 35

Cupello 35

Francavilla 34

Sambuceto 31

Torrese 28

Montorio 28

Acqua e Sapone 27

Val di Sangro 25

Celano 22