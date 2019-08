"Il 21 marzo ricorre la Giornata Mondiale contro il razzismo, indetta dalle Nazioni Unite in ricordo del massacro del 1960 avvenuto a Sharpeville in Sudafrica, una delle pagine più sanguinose dell’apartheid. Dal 14 al 19 marzo l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Presidenza del Consiglio dei Ministri – ha organizzato la XII Settimana d’azione contro il Razzismo".

Lo ricordano dalla scuola primaria di Carunchio, spiegando: "La campagna nazionale di sensibilizzazione ha come slogan 'Accendi la mente, spegni i pregiudizi' e l’invito è quello di 'accendere la mente per aprirsi all’altro, imparare a conoscersi per superare le paure ed i pregiudizi che causano discriminazioni e violenze'. Gli alunni della scuola primaria di Carunchio, durante questa settimana, sono stati impegnati in iniziative organizzate dal Consorzio Matrix, con l’obiettivo di favorire riflessioni e confronti su temi riguardanti discriminazioni di qualsiasi origine ed, in particolare, sull’immigrazione, sull’integrazione e sull’inclusione, soprattutto in un momento storico caratterizzato da un vero e proprio esodo di donne, bambini, giovani e anziani, alla ricerca di salvezza verso l’Europa".

Nello specifico, "martedì 15 marzo 2016, dalle 14,15 alle 15,45, tutti gli alunni si sono cimentati in un Laboratorio artistico con gli operatori Valentina Di Petta e Luca Potente assieme ad alcuni ragazzi profughi ospiti della struttura di Carunchio. Le aule si sono tinte di colori e calore, il calore dei sorrisi dei bambini che hanno realizzato, con mani e pennelli, quattro splendidi dipinti che abbelliranno l’atrio della scuola. Ieri invece, dalle 11,15 alle 12,30, hanno tenuto un animato Incontro–Intervista, sempre con alcuni ragazzi presenti nelle strutture di Carunchio. La purezza dei cuori dei bambini, la semplicità e la spontaneità hanno dimostrato ancora una volta che l’anima non ha colori, ma solo sentimenti".