Torna l’atteso evento che ogni anno apre la Settimana Santa nella nostra Città, l’appuntamento è per il 20 marzo alle 19.30 presso il “Portale di S.Pietro” che dopo 60 anni dalla frana darà il via alla sentita manifestazione. I Soci dell’Associazione vastese Principe Antonio de Curtis che quest’anno hanno raggiunto i 25 anni di attività, colgono un altro primato: l’edizione numero 20 della “Via Crucis” a Vasto con la regia di Biagio Santoro, per quest’anno sono state realizzate nuove composizioni scenografiche che renderanno ancora più veritiera la “Passione” e la “Resurrezione”, vi partecipano attivamente sempre un gran numero di persone che in veste da Figurante, da soldato romano o come staff, regalano a Vasto una serata di Fede indimenticabile.

Lo scopo è sempre lo stesso, far partecipare i cittadini ad una Via Crucis presenziata da un Celebrante, quest’anno sarà il Rev. Don Antonio Totaro di S.Maria del Sabato Santo ma facendo vivere loro le letture sacre, mimando e rappresentando ciò che viene letto, in maniera più veritiera possibile il tutto poi culmina con la Crocifissione e la Resurrezione di Gesù Cristo sotto gli occhi dei fedeli. Il percorso con le 15 Stazioni va dal Portale di S.Pietro al Palazzo D’Avalos percorrendo poi Corso de Parma fino a Piazza Rossetti, dove vi saranno le Croci ed il Sepolcro.

Associazione Principe de Curtis