Sarà inaugurata martedì 22 marzo la mostra fotografica Lu Mastre - L'arte del calzolaio. La giovane e talentuosa fotografa vastese Chiara Santoro ha raccontato in immagini l'antico mestiere che "fino alla fine del secolo scorso era considerato una delle attività più prestigiose tra gli artigiani. Oggi, con l'avvento del consumismo, la domanda di riparazione delle calzature è notevolmente diminuita a vantaggio di una scelta usa e getta".

La mostra è promossa dall'Associazione Culturale Agorà di Vasto con il patrocinio del Comune di Vasto, vuole essere. Nella Sala Mattioli, in corso De Parma, attraverso foto, documenti e attrezzi del mestiere si vuole rendere "omaggio a questa attività (e a tutti quelli che l’hanno svolta), oramai in via di estinzione, e ad un artigiano che ha fatto la storia locale di questo mestiere: Cesario Sonnini che svolge – ancora oggi e da oltre 70 anni - l'arte del calzolaio".

La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 27 marzo 2016.

Martedì-giovedì 10-12 e 18-21

Venerdì-domenica 10-13 e 12-23