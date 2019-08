È stata presentata questa mattina presso la Sala multimediale del Comune di Cupello l'iniziativa promossa dalla Caritas e dal Cupello Calcio "Il Giubileo degli Sportivi - il calcio... per carità", che si svolgerà nella giornata di mercoledì 23 marzo a Cupello. A presentare l'iniziativa, i sindaci dei Comuni del territorio coinvolti, Cupello, Vasto e San Salvo, rispettivamente Manuele Marcovecchio, Luciano Lapenna e Tiziana Magnacca, il presidente del Cupello Calcio, Oreste Di Francesco, il presidente della Vastese Franco Bolami, Daniele Palumbieri per la dirigenza dell'Us San Salvo e don Nicola Florio della parrocchia Natività di Maria Santissima.

A fare gli onori di casa, il presidente Di Francesco, il quale ha tenuto a ringraziare le associazioni sportive, religiose e le amministrazioni comunali che hanno aderito all'iniziativa, illustrando il programma della giornata: si comincia alle 9,45 con l'accoglienza dei partecipanti in piazza Garibaldi; a seguire, alle 10,30, la santa messa presso la chiesa parrocchiale, alle 11,30 il convegno "Il calcio... per carità" presso la Sala consiliare, alle 12,45 il pranzo sportivo "Spartano" presso il ristorante Il Pino e alle 14,45 l'inizio del torneo presso lo stadio comunale a cui parteciperanno rappresentative del Cupello Calcio, Us San Salvo, Vastese, Paterno, Pineto e Pescara. Per quanto riguarda il convegno, moderato da Grazia Di Dio, dopo i saluti dei sindaci si terranno le relazioni di Daniele Ortolano (presidente Figc Abruzzo), Daniele Sebastiani (presidente Pescara Calcio), Silvio Brocco (presidente Pineto Calcio), Franco Oddo (tecnico/allenatore) e don Nicola Florio (responsabile diocesano pastorale giovanile).

"È una bellissima iniziativa - ha sottolineato Lapenna - che ci permette di riaffermare in nome dello sport i nostri valori. Mi auguro forte partecipazione da parte dei nostri concittadini per questo momento di unità e fratellanza". A illustrare la finalità della giornata, invece, don Nicola Florio, che ha spiegato: "Nel 2013 siamo stati invitati alla Giornata Mondiale della Gioventù e nell'incontro che ha preceduto l'evento abbiamo incontrato alcune diocesi brasiliane. A seguito di quell'incontro siamo stati ospitati in una favelas vicino San Paolo, dove abbiamo sperimentato la vicinanza alla povertà di quella gente. Abbiamo pensato di proporre iniziative per aiutarli nella costruzione di una scuola o di un ambulatorio, ma il missionario che ci ha accolto ci ha spiegato che la cosa migliore sarebbe stata quella della realizzazione di una chiesa, per far riscoprire a quelle persone la bellezza di sentirsi figli amati e fratelli tra di loro. Così abbiamo acconsentito a cercare di finanziare l'opera che ci hanno chiesto".

A seguire gli interventi di Daniele Palumbieri e Franco Bolami, i quali hanno sottolineato la bontà di un'iniziativa a cui hanno aderito immediatamente: "È anche un modo per migliorare noi stessi, speriamo di portare tante persone a partecipare".

Infine gli interventi del sindaco di Cupello e di San Salvo. "Questa iniziativa - ha sottolineato Marcovecchio - rappresenta un momento di festa in amicizia, ma ci dà anche notevoli spunti di riflessione, già dal titolo della manifestazione, ed è anche un importante momento di spiritualità. Non posso che gioire per questa manifestazione". Sulla stessa lunghezza onda il sindaco Tiziana Magnacca, "felice di partecipare a una manifestazione che induce i valori della carità e del cristianesimo, ma valorizza anche la politica. Non capita infatti spesso che sindaci di diversa estrazione politica siano uniti verso un unico obiettivo".

In chiusura, il presidente Di Francesco ha lanciato l'appello alla partecipazione a un evento che consente di dare "concretezza" a valori che devono appartenere anche allo sport.

Per le donazioni:

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA SANTISSIMA

Piazza Garibaldi – 66051 CUPELLO

BCC della Valle del Trigno - filiale di Vasto

IBAN: IT 31 Q 0818977910 000000005497