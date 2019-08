Tornano con quattro medaglie, una d'oro, una d'argento e due di bronzo, gli atleti della Scuola di Kung Fu Libertas del Maestro Carmine De Palma (con Sedi a Vasto, Termoli e Petacciato) che hanno partecipato alla gara di Semisanda dello scorso fine settimana a Udine. Gli atleti della scuola vastese, hanno saputo riconfermare e sottolineare il loro valore e la loro bravura tecnico-agonistica sul tatami. Per Lisa Fiore è arrivata una luccicante medaglia d'oro, Marco Palmer ha conquistato l'argento mentre Giuseppe Zucaro ed Enrico Coscia hanno portato a casa un bronzo.

"Si sono aggiudicati gli incontri con molta determinazione e professionalità - spiega una nota dell'associazione sportiva - , vincendo in modo pulito e con tecnica, hanno saputo rispondere nel migliore dei modi alla prova fisica, mentale e tattica che il Maestro De Palma voleva vedere, tranne per il caso di 2 incontri, dove degli errori arbitrali non hanno permesso a due degli atleti di andare di un posto più alto di quello assegnatosi. Tutti e quattro gli atleti, avendo già un’esperienza notevole nelle gare, hanno saputo nel migliore dei modi esprimere il loro valore e la loro facilità di affrontare gli incontri, aggiungendo al loro bagaglio sportivo un’altra vittoria meritata, ricompensa per tutti i sacrifici e allenamenti intensivi che vengono effettuati in palestra".

"Ora ontinueremo ad allenarci per le altre gare in programma sia a livello Nazionale che Internazionale - commenta il maestro De Palma-, prima su tutte il prossimo 14° Campionato Nazionale Libertas Sanda e Forme a Termoli il 9 e 10 aprile, cercando sempre di dimostrare la nostra bravura e professionalità e cercando di portare la Nostra Scuola e Regione sul podio più alto".