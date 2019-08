Una delegazione di studenti svedesi, provenienti dalla Città di Lidkoping, allievi del Gynnasiet School, è stata ricevuta questa sera nella sala consiliare del Comune di Vasto dal Sindaco Luciano Lapenna e dal Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte. Gli studenti sono giunti a Vasto nei giorni scorsi per dare vita ad uno scambio pedagogico volontario per la conoscenza della pedagogia italiana specialmente in relazione all’approccio di Loris Malaguzzi e Maria Montessori.

Gli studenti svedesi, accompagnati da alcuni docenti, stanno avendo uno scambio culturale con l’International Center School, con la scuola primaria "Spataro" e con il Liceo Linguistico "Pantini-Pudente" di Vasto. Assieme agli studenti svedesi all’incontro hanno preso parte anche alcuni studenti vastesi accompagni dalle docenti Loredana Ardini e Maria Guida.

Dopo lo scambio dei saluti il Sindaco Lapenna ha auspicato un consolidamento dei rapporti tra le due comunità e tra le amministrazioni comunali in modo da favorire questi interscambi culturali che contribuiscono alla crescita dei giovani. Ha fatto seguito lo scambio dei doni e lo scatto della tradizionale foto ricordo.