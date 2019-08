È tempo di vigilia per il campionato di Eccellenza che, come match di cartello della 13ª giornata di ritorno, presenta U.S. San Salvo - Vastese Calcio 1902. I biancazzurri vogliono tornare a conquistare una vittoria davanti al loro pubblico che vale per classifica (è ancora viva la speranza playoff) e morale, i biancorossi corrono per la conquista del campionato con 7 punti di vantaggio sul Paterno quando mancano 5 giornate al termine della stagione. A inizio settimana abbiamo intervistato i due portieri, Cialdini e Cattafesta [GUARDA]. Ora, a due giorni dalla partita, abbiamo incontrato i due capitani, Vito Marinelli e Ferdinando Giuliano, per un'intervista doppia a metà tra il serio e il divertente, con qualche inevitabile goliardata (del resto sono i leader di due gruppi forti e compatti in cui il sorriso non manca mai) e un messaggio ai loro tifosi. Marinelli domenica sarà in campo e spera di tornare al gol, Giuliano potrà dare la carica ai suoi compagni solo dagli spalti (è squalificato) ma resta comunque un punto di riferimento per tutta la squadra.

Buona visione!