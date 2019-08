Si è celebrata questa sera a Vasto la tradizionale festa della Sacra Spina (clicca qui per guardare il video). Nel venerdì che anticipa la Settimana Santa i fedeli della città si ritrovano nella chiesa di Santa Maria maggiore, dove è custodita la sacra reliquia, per partecipare alla messa celebrata dall'arcivescovo di Chieti-Vasto con la solenne processione che si snoda per le vie del centro storico. Anche quest'anno, con la Confraternita Sacra Spina e Gonfalone, che ha sede nella parrocchia guidata da Don Domenico Spagnoli, c'erano le altre confraternite cittadine ed alcune provenienti dalla provincia di Chieti.

Al rientro della processione in chiesa il coro, i confratelli e i fedeli hanno intonato il canto dell'Ave Spina. Poi l'arcivescovo ha espresso le intenzioni di preghiera rivolgendo un pensiero "alla pace, in particolare per quelle terre come la Siria e la Libia devastate dai conflitti". Monsignor Bruno Forte ha poi chiesto di pregare per "il lavoro, affinchè le persone angosciate da situazioni di precarietà e difficoltà trovino risposte". Un pensiero ai "rifugiati che fuggono dalla guerra ma che spesso trovano le porte chiuse di Paesi non accoglienti". E, infine, la preghiera "per le famiglie, per gli anziani, gli ammalati, i coniugi e tutti coloro che vivono con speranza ogni giorno".