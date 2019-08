"Per i residenti di via del Porto una buona notizia. A breve (l'appalto è stato già esperito) prenderanno l'avvio i lavori per la realizzazione dei marciapiedi e di una pista ciclabile. La spesa prevista è di 250 mila euro".

Lo annuncia Nicola Tiberio, assessore si Lavori pubblici del Comune di Vasto, dopo la seduta del Consiglio comunale in cui sono stati approvate tre delibere che riguardano la parte nord della città: oltre a via del Porto, anche "all'interno del quartiere San Paolo – ha aggiunto l'assessore ai Lavori Pubblici - verranno realizzati nuovi marciapiedi per una spesa di circa 250 mila euro" Inoltre, "potranno essere avviati i lavori di riqualificazione e di risistemazione del campo di calcio previsto in erba sintetica. Spesa finanziata 700 mila euro. Altro importante intervento – ha concluso l'assessore Nicola Tiberio -, per un importo di euro 500 mila euro, è stato programmato per l'ampliamento di via San Rocco (secondo lotto)".