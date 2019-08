Quattro milioni e mezzo di euro. E' il finanziamento che la Regione Abruzzo ha erogato a beneficio del Comune di Vasto per la bonifica della vecchia discarica comunale e di un immondezzaio abusivo che si trova nella parte alta della città.

"Il Consiglio Comunale - si legge in un comunicato stampa diramato dal presidente dell'assise civica, Giuseppe Forte - ha dato il via libera ad un importante intervento di bonifica del territorio. In località Lota, grazie ad un contributo della regione di oltre 500 mila euro, verrà bonifica la discarica che negli anni Ottanta fu al centro di tante polemiche. Il risanamento, attraverso tecniche ormai collaudate, consentirà il pieno recupero ed il ripristino di quell'area. A seguire, un altro importantissimo intervento verrà messo in atto nell'ex discarica di Vallone Maltempo. In questo secondo caso il finanziato ottenuto dalla Regione sfiora i 4 milioni di euro".