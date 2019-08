Il prossimo 25 marzo tornerà in scena a Lentella la Passione vivente. Nel Venerdì santo decine di figuranti rievocheranno per le strade del piccolo comune del Medio Vastese la Via Crucis.

L'appuntamento a cura della parrocchia di Santa Maria Assunta è per il 25 marzo, alle ore 21; il corteo inizierà in piazza Garibaldi.