Doppio appuntamento a teatro con la compagnia teatrale amatoriale L'allegra brigata. Sabato 19 e domenica 20 marzo, presso il Teatro Madonna dell'Asilo, gli attori porteranno in scena "Sorelle per vocazione", commedia brillante di Francesca Paradisi. L'associazione vastese, che ogni anno prepara e porta in scena una diversa commedia, è pronta per regalare agli spettatori qualche ora di divertimento.

I biglietti sono disponibili in prevendita al costo di 5 euro (al botteghino 6 euro) - info: 349.3443618



Gli attori: Michele Squilace, Sabino De Candia, Cesarina Di Marzio, Francesca Paradisi, Federica D'Amico, Amabilis Pretorino, Nevilia Bruno, Sonia Squillace, Roberto Minervino.

Presenta: Selim Squillace

Montaggio musiche: Francesco e Mattia Scafetta

Service e scenografie: Valerio Galante

Grafica: Simona Ciccorossi

Disegno Locandina: Sara Murillo

Trucco: Pina Di Paolo

Regia: Francesca Paradisi