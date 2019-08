"L’ampio consenso espresso dagli elettori colloca Unione per Vasto al centro di tale progetto, rappresentando circa un terzo delle preferenze espresse dai cittadini lo scorso 13 marzo, consenso che impone al movimento stesso di ricoprire un ruolo decisivo nel percorso che condurrà alla elezione di Massimo Desiati a sindaco della città". Lo afferma Alessandra Cappa, portavoce del soggetto politico di cui è leader Giuseppe Tagliente.

"Unione per Vasto - scrive Cappa in un comunicato - intende innanzitutto ringraziare i tantissimi cittadini che hanno partecipato alle primarie del centrodestra e dei movimenti civici, in tal modo premiando, con oltre cinquemila presenze, un nuovo progetto unitario per la guida della Città.

Un particolare ringraziamento va a coloro che hanno espresso fiducia e stima nei confronti del nostro gruppo che, formato da uomini e donne armati di sola passione e volontà, in così poco tempo, è riuscito a coagulare attorno a sé un così ampio consenso, frutto della credibilità che il movimento, insieme a Peppino Tagliente, ha saputo trasmettere alla città.

L’ampio consenso espresso dagli elettori colloca Unione per Vasto al centro di tale progetto, rappresentando circa un terzo delle preferenze espresse dai cittadini lo scorso 13 marzo, consenso che impone al movimento stesso di ricoprire un ruolo decisivo nel percorso che condurrà alla elezione di Massimo Desiati a sindaco della città.

Nel rappresentare la più ampia soddisfazione per il risultato ottenuto, Unione per Vasto raccoglie la chiara indicazione degli elettori ad assumere l’impegno per la nostra città, insieme e lealmente alle altre forze del centrodestra e dei movimenti civici, ribadendo, in modo coerente e responsabile, la volontà di offrire ai Vastesi il miglior governo.

In tale contesto, Unione per Vasto continuerà ad essere forza di autentico rinnovamento civile, e non solo di cambiamento, raccogliendo le istanze di quanti vorranno interpretare, insieme a noi, un ruolo fondamentale nella competizione elettorale e sul cammino che traccerà il destino prossimo di Vasto".