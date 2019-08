Un preavviso di pignoramento per un debito di appena 65 euro. Lo ha inviato la Soget, la società di gestione entrate e tributi, a un incredulo imprenditore di Vasto. L'uomo si è rivolto all'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, affinché la vicenda divenga di dominio pubblico.

"Tutto nasce - spiega Riccardo Alinovi, consigliere nazionale di Codici - da una multa risalente al 2009. A distanza di sette anni, il malcapitato si è visto recapitare dallo sportello di Taranto della Soget un Preavviso di pignoramento crediti o espropriazione di quote sociali proveniente dallo sportello di Taranto per una multa dell'importo di 65 euro. E' inaccettabile che una persona debba ricevere una lettera del genere per una somma così bassa. Ed è assai pericoloso minacciare espropri di quote sociali in un periodo così difficile per le imprese. Lo Stato invia preavvisi di pignoramento ai cittadini, ma quando è lo Stato stesso a non pagare le imprese, mettendole in grave difficoltà, cosa succede?. In momenti così difficili per l'economia italiana, enti pubblici e gestori di pubblici servizi dovrebbero dimostrarsi più comprensivi".