Attimi di paura questa mattina a Belmonte del Sannio, in provincia di Isernia, dove un incidente stradale ha coinvolto un autobus proveniente dall'Abruzzo che trasportava studenti diretti a scuola. Il pullman al bivio del paese si è scontrato con una utilitaria a bordo della quale viaggiava una dipendente delle Poste che si stava recando al lavoro. Nessuno è rimasto ferito, ma tra i passeggeri forte è stato lo spavento per l'accaduto. L'autobus era partito da Castiglione Messer Marino ed era diretto ad Agnone.

"Per fortuna nessuno si è fatto male - riferisce l'assessore comunale di Belmonte, Dalio Mastrostefano, che si è recato sul posto - ma questo incidente aumenta la preoccupazione per il fatto che i lavori alla galleria di Belmonte non sono ancora iniziati. Con la riapertura di quel tratto di strada, infatti, la circolazione potrà avvenire con maggiore sicurezza".

