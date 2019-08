Sorteggio fatto su una lista di soli disoccupati. È la richiesta del Partito Democratico di San Salvo riguardo la scelta degli scrutatori per il cosiddetto "referendum sulle trivelle".

Il segretario Pd Gennaro Luciano spiega: "Il 17 aprile, come noto si vota per il referendum sulle trivelle. Il Comune di San Salvo e la Commissione elettorale dovranno nominare gli scrutatori presenti ai seggi elettorali. Il Pd non è rappresentato direttamente nella commissione, l'unico rappresentante delle minoranze è il consigliere Nicola Sannino. La posizione del Pd e del gruppo consigliare, espressa al membro della commissione elettorale espressione della minoranza è la seguente: fare il sorteggio su una base costituita da tutti e soli disoccupati. Lo scopo della nostra indicazione è chiaro: noi non intendiamo partecipare ad alcuna spartizione e vorremmo che l'amministrazione comunale con un piccolo gesto di attenzione, si rivolgesse ai tanti disoccupati della nostra città".