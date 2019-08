Migliorano le condizioni di don Stellerino D'Anniballe. Dopo il malore di un paio di settimane fa e un primo ricovero a Chieti, il parroco di San Pietro si trova ora nel reparto di geriatria dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

I suoi familiari hanno contattato Zonalocale.it per chiedere la pubblicazione di notizie sulle sue attuali condizioni di salute e, di conseguenza, smentire le voci destituite di fondamento, circolate stamani in città e sui social network, circa un presunto, fatale aggravamento del quadro clinico.

In realtà, è vero il contrario: don Stellerino sta meglio. E' ancora debole, ragion per cui è necessario che rimanga sotto osservazione medica, ma il momento peggiore sembra passato. Due settimane fa l'infarto che lo aveva costretto al ricovero prima a Vasto, poi al policlinico Santissima Annunziata di Chieti, quindi di nuovo al San Pio, dove sta rispondendo positivamente alle cure.

Ottantasette anni da compiere a novembre, don Stellerino D'Anniballe è noto non solo in Abruzzo, ma anche fuori regione, perché editore di Trsp (Tele Radio San Pietro), emittente di ispirazione cristiana che ha sede a Vasto, all'interno della chiesa di Sant'Antonio, fulcro dell'antica parrocchia di San Pietro.