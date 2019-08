Tornano con il sorriso i sei atleti della Podistica Vasto che, domenica scorsa, hanno partecipato alla 42ª edizione della Roma-Ostia, mezza maratona "più amata d'Italia" che anche quest'anno ha richiamato oltre 10mila atleti da tutti lo stivale. Ottima la prova di Annalisa Di Pietro che, con il suo personal best di 1 ora 33 minuti e 57 secondi, si è piazzata in 75ª posizione femminile assoluta, terza abruzzese. Buona anche la gara di Alessandra Bruno, neo tesserata per la società vastese, che aveva già ottenuto un buoni risultati alla mezza maratona di Napoli e alla Strasimeno del 6 marzo. Si è fatta valere anche la presidente del sodalizio vastese, Antonia Falasca, che è riuscita a migliorare il suo tempo sulla distanza di quasi 5 minuti. In campo maschile eccellente risultato per Nicolino Zuzu Catalano, che ha tagliato il traguardo in 1 ora e 17 minuti e buone prove per Maurizio Ronzitti e Pasquale Cuccaro.

Nello scorso fine settimana altri atleti vastesi si sono fatti onore in giro per l'Italia: Fabio Zara ha partecipato alla 6 ore di Putignano, percorrendo nel tempo stabilito 54 km. Per lui è stata un'altra tappa di avvicinamento al grande appuntamento con la 100 km. del Passatore. Alla Deejay Ten di Bari, invece, c'era Massimo Bozzelli a rappresentare la Podistica Vasto.

I prossimi appuntamenti saranno il 2 aprile a San Salvo Marina, per la 14 km. organizzata dall'Atletica Solidale e poi la mezza maratona dei Fiori, a San Benedetto del Tronto il 17 aprile.