"La definirei una deep house molto melodica e radiofonica, capace di rimanerti in testa e con un testo in cui chiunque possa riconoscersi". Così il dj Valentino Sirolli definisce Time to cry, l'ultima fatica musicale, composta insieme ad Andrea Colonna.

"Essendo amici con la stessa passione per la musica, anche se per mondi musicali differenti - racconta Valentino - abbiamo deciso di fare qualcosa insieme e cercare di esprimerci attraverso un brano semplice, che potesse arrivare dritto a chi ci ascolta; quindi, abbiamo creato questo nuovo progetto musicale. Time To Cry nasce fischiettando la melodia sul divano di Andrea e mano a mano tra Vasto, Cupello,Bologna e Milano abbiamo registrato e prodotto tutto il brano. Questo brano lo definirei una deep house molto melodica e radiofonica capace di restarti in testa e con un testo dove chiunque possa rivedersi".

Oggi, in contemporanea con l'uscita ufficiale, ecco il video di Time to cry su Zonalocale.it.