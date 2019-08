Se l'anno scorso, alla prima gara sulla Ducati ufficiale, riuscì a salire sul podio (il primo della carriera nella classe regina), come non pensare che Andrea Iannone si stia preparando per ripetersi e migliorarsi? È ormai scattato il conto alla rovescia per la stagione 2016 della MotoGp che, con le prove libere del giovedì, prenderà il via dal circuito di Losail, in Qatar. Si corre in notturna, in una gara che ogni anno sa regalare emozioni. "Ho bellissimi ricordi del GP del Qatar 2015, quando ho fatto un’ottima gara e sono riuscito a salire sul podio per la prima volta in MotoGP", spiega Iannone che è rimasto a Losail per arrivare al top della condizione all'appuntamento in pista.

"Quest’anno - spiega il pilota vastese - credo che la lotta fra i primi sarà ancora più incerta ed i piloti saranno tutti più vicini, a causa delle novità introdotte dal regolamento". La Ducati Desmosedici Gp è una moto già performante, come dimostrato nei test. E, in Qatar, le rosse vanno sempre bene (l'anno scorso sul podio c'erano sia Dovizioso, secondo, che Iannone, terzo). Tanti i motivi per essere fiduciosi in vista della prima gara stagionale. "Sono convinto che potremo essere competitivi e faremo di tutto per essere protagonisti e provare a salire di nuovo sul podio - aggiunge Iannone -. L’ultimo test in Qatar è stato quello più positivo perché, giorno dopo giorno, sono riuscito a migliorare il mio feeling con la Desmosedici GP e con le gomme Michelin. Abbiamo lavorato bene, ma siamo solo all’inizio con la nuova moto e c’è ancora tanto potenziale da sfruttare".

Anche a Vasto, cuore del suo Fan Club, cresce l'attesa per la prima gara dell'anno. Domenica sera (inizio del Gp alle 19) sarà allestito un maxi schermo presso lo stabilimento balneare da Mimì, a Vasto Marina [l'evento su fb - clicca qui], dove sarà possibile anche cenare ed iscriversi al Fan Club.