Un concerto per la Festa del papà con la partecipazione del gruppo Instable Quartet. Ad organizzarla, il giorno 19 marzo alle 19 presso l'auditorium della Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, è l'associazione Io, Mamma e Papà. "Papà si è prima, durante e dopo la nascita e crescita di un bambino - spiega una nota dell'associazione- . Un ruolo molto importante e indispensabile per porre le basi delle future certezze affettive e relazionali di un bambino. Un ruolo ricco di emozioni attraverso le quali il Papà si scopre capace di donare, ogni giorno, qualcosa di sé al proprio figlio, ricevendo tenerezza e fiducia incondizionata".

Il concerto del 19 marzo, che "può essere un momento per la consegna della letterina al papà da parte dei bambini", sarà dedicato alla musica leggera portata sul palco dal quartetto formato da Alessandra Santovito, voce soprano, Nicola Cordisco e Sandro Tascione alle chitarre e Gabriele Basilico al contrabbasso. Ci sarà anche la partecipazione del Gruppo Musicale dell'Istituto Comprensivo numero 1.

Il ricavato sarà destinato al percorso attivato con l'evento “LibriAMO – GiochiAMO” che ha provveduto ad arricchire l'area del pronto soccorso dell'ospedale di Vasto con l'allestimento di un'area giochi per i bambini, al reparto di Ostetricia-Nido dove è stata allestita un'area relax per l'allattamento in cui le neo mamme possono ascoltare musica dolce e rilassante e alla Pediatria, a cui sono stati donati alcuni libri e giochi.

La prevendita dei biglietti è presso la Mondadori Bookstore in Circonvallazione Istoniense, sopra la Pasticcera Prestige.