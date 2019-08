Il Comune di Vasto aderisce all'Ora della Terra, Earth Hour, l'iniziativa del WWF contro i cambiamenti climatici, che si terrà nella serata di sabato prossimo. A presentare l'iniziativa nella conferenza stampa convocata presso la Sala del Gonfalone, l'assessore all'Ambiente Marco Marra, insieme alla consigliera Paola Cianci, Stefano Taglioli del WWF, Alessia Felizzi della Cogecstre, Lino Salvatorelli dell'Arci, Franco Menna, presidente provinciale di Confesercenti, Marco Corvino del Consorzio Vasto in Centro, e Rocco Di Scipio, per l'associazione Amici di Punta Aderci.

"Gli altri anni - ha spiegato Marco Marra - abbiamo 'spento' il Castello Caldoresco e Palazzo d'Avalos per questa iniziativa contro i cambiamenti climatici promossa a livello mondiale. Quest'anno invece abbiamo voluto sperimentare qualcosa in più, coinvolgendo le associazioni di categoria e 'spegnendo' parte del centro storico, che sarà illuminato con delle fiaccole; anche i locali avranno un'illuminazione a 'lume di candela' e musica rigorosamente unplugged". Oltre la canonica Ora della Terra, dalle 20,30 alle 21,30, il centro storico di Vasto rimarrà in una ovattata atmosfera "a basso consumo" fino all'una.

Ci saranno anche banchetti del WWF e punti informativi per il referendum del 17 aprile sulle trivellazioni: "È la prima volta - ha sottolineato Marra - che i cittadini sono chiamati a dire la loro, anche se solo in parte, sulle politiche energetiche. Naturalmente la questione si incastra alla perfezione nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici e per la riduzione dei consumi energetici". "Speriamo - ha aggiunto Alessia Felizzi - di ottenere una larga adesione al referendum del 17 aprile". Come poi sottolineato da Lino Salvatorelli il referendum in questione "ci riguarda molto da vicino", in considerazione della presenza al largo della costa vastese dell'impianto Rospo Mare, "vecchio di 35 anni e con strutture obsolete; se vinceranno i sì allo scadere della concessione, nel 2018, la piattaforma non potrà avere un rinnovo quasi automatico, come avviene fino ad oggi, ma dovrà almeno adeguare le strutture".

E sempre nell'ambito dell'Ora della Terra, Salvatorelli ha aggiunto che, a partire dalle 18, presso il salone della Bottega Mondoalegre si terrà una conferenza-dibattito sul tema dei cambiamenti climatici. Saranno presenti il professor Piero Di Carlo, fisico dell'atmosfera presso l'Università di L'Aquila, e il professor Remo Angelini, agroecologo e permacultore. A coordinare gli interventi saranno lo stesso Salvatorelli con Ines Palena.