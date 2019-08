Si svolgerà giovedì 17 marzo, alle 21, presso il Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo, il concerto di Dan Stuart, accompagnato da Antonio Gramentieri. La serata, organizzata dal Centro Culturale, Akon Service, Associazione Agorà e Arci Vasto, sarà aperta dalla musica di Fernando.

Dan Stuart. Fondatore dei Green on Red e Danny&Dusty (con Steve Wynn), ma anche artista fondamentale del 'paisley underground' insieme a The Dream Syndicate e Rain Parade; una carriera artistica che affonda le sue radici nei primi anni '80 e forgia la scena musicale americana successiva – Wilco, Giant Sand e Calexico sono solo alcuni dei nomi legati al lascito musicale di Stuart. Una discografia che copre un arco di più di trent'anni, dal primo EP Two Bibles (Green on Red, 1981) fino a Marlowe's Revenge (Dan Stuart, 2016), passando per le collaborazioni con Steve Wynn, Al Perry, JD Foster e Antonio Gramentieri. Proprio Gramentieri (Sacri Cuori) ha prodotto insieme a Jack Waterson (Green on Red) "The Deliverance of Marlowe Billings" uscito nel 2012 per Cadiz Music. Questo febbraio invece è uscito Marlowe's Revenge sempre per Cadiz Music. Canzoni spesso autobiografiche di cui viene esaltata la dimensione intimista nelle performance per voce e chitarra.



Fernando Viciconte, cantastorie di Portland, Oregon, presenta il suo nuovo lavoro "Leave the radio on": un nuovo capitolo del suo percorso musicale in continua evoluzione, della sua carriera portata avanti all'insegna dell'onesta intellettuale e che raccoglie consensi sempre favorevoli tra coloro che credono nella possibilità di 'redenzione' del Rock 'n' Roll.



Ingresso: 10 euro

Prevendite presso Biblioteca del Centro Culturale Aldo Moro - Via istonia 2 , San Salvo, Chieti

Mondo Alegre, Bottega Equosolidale- Corso Plebicsito 77, Vasto

info: 3271887235 - 3297099739 - 0873346021

aldomoroeventi@gmail.com