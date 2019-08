Domenica si troveranno da avversari sul campo. Ad un centinaio di metri di distanza l'uno dall'altro cercheranno di blindare la loro porta per conquistare un risultato positivo. Obiettivi di classifica diversi ma stessi stimoli per Antonio Junior Cialdini, portiere dell'U.S. San Salvo e Lorenzo Cattafesta, estremo difensore della Vastese calcio 1902. I due hanno molte cose in comune, oltre al ruolo ricoperto in campo. Cresciuti nelle giovanili del Lanciano hanno entrambi vestito la maglia del Brindisi (Cialdini nel 2012/2013, Cattafesta lo scorso anno) e della Vastese (Cialdini arrivò a febbraio 2013 e vinse il campionato di Promozione, Cattafesta spera di emularlo vincendo in questa stagione).

Come accade a tutti i portieri sono sempre al centro dell'attenzione, nel bene o nel male, ma, vista la giovane età, hanno tutta l'intenzione di crescere ancora e ritagliarsi uno spazio importante nel mondo del calcio. Nella settimana che precede la sfida di campionato tra biancazzurri e biancorossi [già iniziate le prevendite - LEGGI], li abbiamo messi a confronto in un'intervista doppia in stile Iene.