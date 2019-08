Brillanti affermazioni per due giovanissimi allievi della scuola Civica Musicale “Florindo Ritucci Chinni” di Vasto che, seguiti da insegnanti preparati e appassionati, continuano ad affermarsi in concorsi nazionali ed internazionali. Tra gli ultimi in ordine di tempo ci sono Gian Maria Ausanio, allievo nella classe di batteria del maestro Fabrizio Gammieri, vincitore alla VII edizione del Concorso Internazionale per batteristi (Festival del Ritmo 12 – 13 marzo 2016 - Novellara - Reggio Emilia) e Andrea Di Pietro, allievo nella classe di violino del maestro Alessandro Di Vona, vincitore al IV Concorso Musicale “Giovani Interpreti” (Pescara 5 – 6 marzo).

A loro i complimenti da parte del direttore artistico della Scuola Civica, Raffaele Bellafronte, che augura ai due giovani musicisti un percorso ricco di tante altre affermazioni.