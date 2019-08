È il derby tra Vastese calcio a 5 e All Games San Salvo a chiudere la stagione 2015/2016 del campionato juniores di calcio a 5 (anche sei i biancorossi hanno ancora da recuperare una partita). Una sfida sentita per i giocatori in campo e per il pubblico che ha raggiunto il centro sportivo della Promo Tennis per sostenere i ragazzi di entrambe le formazioni.

All'andata vinsero i vastesi, iniziando così la risalita dopo un girone d'andata non positivo. Ieri i biancazzurri hanno restituito il favore agli avversari imponendosi per 2-1. Il risultato premia la maggiore concretezza della squadra ospite nel primo tempo, con due reti nel giro di due minuti, Cinquina all'8' e Nonatelli al 9', che hanno costretto Falco e compagni alla rincorsa. Nella ripresa è arrivato il gol di D'Ercole, servito da Migliaccio al 10', ma poi la Vastese non è riuscita a trovare il colpo del pareggio.

Vittoria per il San Salvo ma applausi per entrambe le squadre che hanno affrontato la stagione con tanto entusiasmo e la voglia di crescere in questo sport che sta tornando a buoni livelli nel territorio. Per alcuni di loro c'è stata già l'esperienza della convocazione in prima squadra (Vastese in C2 e All Games in C1), un risultato frutto del lavoro degli staff tecnici guidati da Giampaolo Porfirio e Fabio Conti. Al termine della partita di ieri abbiamo ascoltato proprio i due tecnici per un bilancio della stagione (ricordando che la Vastese avrà un'ultima gara da affrontare).