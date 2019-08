È iniziata l'attesa per la sfida del campionato di Eccellenza tra U.S. San Salvo e Vastese Calcio. Quella di domenica 20 marzo alle 15 al Davide Bucci sarà senza dubbio una sfida ricca di emozioni. All'andata furono i due presidenti a chiedere ai loro tifosi di vivere una bella giornata di sport nel segno della lelatà e del rispetto per gli avversari.

I biglietti per l'attesa partita sono già in vendita. Per l'occasione l'U.S. San Salvo chiede "un ultimo sforzo ai propri sostenitori. Non potendo istituire la Giornata Biancazzurra, avendolo gia fatto, chiediamo ai nostri sostenitori abbonati di pagare il biglietto per dimostrare vicinanza alla Società e alla squadra", è l'appello lanciato dalla società del presidente Di Vaira.

I biglietti per la partita, al costo di 8 euro sono in prevendita:

- a San Salvo presso 1967 Store in Via Roma 21, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18, fino a venerdì.

- a Vasto presso gli uffici dello Stadio Aragona, dalle 10 alle 12, presso il Club Biancorosso e al Bar Shangai.