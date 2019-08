Fine settimana positivo per le formazioni giovanili della Promo Tennis Vasto. Jacopo Mancini e Gianmarco Falcucci, nella categoria under 12, si sono aggiudicati la vittoria della fase provinciale del campionato battendo la squadra del Ct San Salvo e conquistando così l'accesso alla fase regionale. Stesso traguardo raggiunto dai ragazzi dell'under 14, impegnata sui campi di casa nella 3ª giornata di campionato contro il Ct Atessa. Giovanni Di Bussolo, Andrea Silvestri e Daniele Torino hanno vinto 3-0 e superato il girone provinciale accedendo al torneo regionale.

Esordio in campionato per i ragazzi dell'under 18. Francesco Ciancaglini, Luigi Spatocco e Davide Marchioli si sono imposti per 2-1 nella sfida con il Ct Atessa. "I risultati ottenuti - commenta un soddisfatto Pino D'Alessandro - sono la dimostrazione del buon lavoro fatto in questi anni dagli istruttori della PromoTennis, ricordando che sia i ragazzi che gli istruttori sono di provenienza locale".