Sono stati presentati ieri mattina a Pescara i due nuovi autobus dell'azienda di trasporto Di Fonzo, dotati di scivoli e sollevatori per i disabili. L'investimento privato ammonta a circa un milione di euro. I due nuovi mezzi saranno utilizzati sulla tratta commerciale Vasto-Lanciano-Pescara-Chieti-Roma.

Alla cerimonia, che si è svolta dinanzi alla sede della Regione Abruzzo, hanno partecipato anche le associazioni dei disabili. "Quando un privato investe per migliorare i servizi pubblici è un traguardo importante per la comunità - ha osservato il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso - Per noi, l'iniziativa del Gruppo Di Fonzo è fondamentale perché è l'accettazione di una sfida: gli autobus non devono essere pezzi di ferro che producono velocità, ma mezzi che garantiscono comodità, pari opportunità e qualità della vita. Annuncio che approveremo, a breve, una delibera mirata a encomiare i privati che investono le proprie ricchezze per migliorare i servizi pubblici: è così che l'imprenditore diventa anche responsabile sociale".

Il presidente D'Alfonso, infine, ha annunciato anche un'altra proposta: "Mi adopererò per garantire sui mezzi della società Tua il trasporto di biciclette, con l'obiettivo di offrire agli utenti un altro servizio strategico e moderno".