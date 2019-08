Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi all'incrocio tra via Giulio Cesare e corso Mazzini. Per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, a scontrarsi sono state due auto, un'Alfa 164 e un Mercedes classe C.

Ad avere la peggio, il conducente dell'Alfa, un uomo di 79 anni che è finito con l'auto contro un albero nei pressi dell'incrocio. Nell'impatto l'uomo ha battuto la testa e per questo è stato allertato il 118 per il trasferimento al pronto soccorso e i dovuti accertamenti del caso.